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بالصور.. افتتاح مستوصف خيرى لجمعية تنمية المجتمع بالبعيرات غربى الأقصر

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بالصور.. افتتاح مستوصف خيرى لجمعية تنمية المجتمع بالبعيرات غربى الأقصر بالصور.. افتتاح مستوصف خيرى لجمعية تنمية المجتمع بالبعيرات غربى الأقصر
افتتحت جمعية "تنمية المجتمع" بقرية البعيرات غربى ‏محافظة ‏الأقصر مستوصفا طبيا داخل مبنى الجمعية لخدمة المواطنين بصورة دائمة على مدار اليوم، وبأجور رمزية، والذى تم إعداده بالجهود الذاتية من أهالى القرية ورجال الأعمال.

من جانبه أكد بصرى الطاهر، عضو مجلس إدارة ‏الجمعية، أنه تم إنشاء المستوصف بالجهود الذاتية، لخدمة أهالى ‏البعيرات والقرى المجاورة لها، كما تم الاتفاق مع بعض الأطباء فى عدد من التخصصات، على أن يكون الكشف بأجر رمزى.

وأضاف بدوى العسال، أحد القائمين على المشروع، أنه تم منذ فترة قصيرة افتتاح مركز التأهيل الطبى للمعاقين بالمجان، كم تم تخصيص سيارة لنقل ‏الأطفال من وإلى المركز، والآن تم افتتاح هذا المستوصف الطبى لخدمة البسطاء من أهالى القرية.

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>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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