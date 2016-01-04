عمال شركة القناة للترسانة النيلية فى الأقصر يضربون عن العمل

دخل العشرات من عمال الصيانة بشركة القناة للترسانة النيلية، إحدى شركات هيئة قناة السويس والتى تقوم على إصلاح الفنادق العائمة والعبارات بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، فى إضراب مفتوح عن العمل، وعطلوا العمل داخل الورش للمطالبة بزيادة الحوافز والبدلات ومساواتهم بزملائهم فى هيئة قناة السويس.

وطالب العمال المضربون عن العمل والبالغ عددهم 75 عاملًا بزيادة المرتبات، وصرف حافز العمرة ومنحة الزواج وضمهم تحت مظلة الرعاية الصحية، وضرورة مساواتهم بزملائهم العاملين فى الشركات المماثلة بالإسماعيلية وتوحيد الإدارة والحسابات فى مكان واحد لزيادة الإنتاج وكذلك حضور رئيس مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة لإدارة العمل، مؤكدين أن الإداره العليا لم تقم بالاستجابة لمطالبهم السابقة، حيث إن عملية تحقيق تلك المطالب ستساعدهم فى تحسين سير العمل الخاص ببناء المراكب والوحدات السياحية وإصلاحها.

ومن جانبه انتقل العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت، إلى موقع الشركة والتقى بالعمال الذين أصروا على مقابلة رئيس مجلس إدارة الشركة المتواجد فى محافظة الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بواقعة الإضراب حمل رقم 62 إدارى مركز شرطة أرمنت وجار عرضه على النيابة.

وتعتبر شركة القناة للترسانة النيلية إحدى شركات هيئة قناة السويس وأول شركة رائدة فى منطقة جنوب الوادى، وتقام فى موقع متميز على نهر النيل على مساحة 34 فدانا فى منطقة المحاميد بأرمنت جنوب الأقصر، وهى شركة تعمل فى مجال بناء وإصلاح السفن النيلية من سفن سياحية وكراكات وقاطرات، وتقوم بجميع الأعمال الهندسية المتنوعة والمقاولات عامة، وتمتلك الشركة مجموعة من الأوناش الأرضية والبحرية ذات القدرات المختلفة، كما تضم عمالة تقدر بـ175 عاملا ومهندسا على أعلى مستوى من الخبرة فـى جميع المجالات، كما تضم من المعدات والآلات الحديثة ما يرفع من كفاءتها لخدمة جميع عمليات البناء والإصلاح لجميع أنواع السفن النيلية والمقاولات عامة.

ومن الأنشطة الرئيسية للشركة التى أضرب عمالها عن العمل، إصلاح جميع أنواع السفن النيلية، ورفع وإصلاح السفن السياحية على رافع ميكانيكى بقدرة 1700 طن وبأبعاد حتى 75 متر X 16متر وساحة جراج لعدد 10 سفن، ويمكن التعامل معها جميعا فى وقت واحد، وإصلاح وتقديم الخدمات للسفن النيلية بجميع أنواعها والتراكى على أرصفة الترسانة البالغ أطوالها 850 مترا، بدخول السفينة للإصلاح بالترسانة النيلية تحصل على عدة مميزات وهى وجود موقع الترسانة بجوار السفن السياحية، وأفضل وأجود طرق الإصلاح، وأقصر وقت للإصلاح، وخدمة 24 ساعة فى اليوم، وورشة عائمة للإصلاحات، وإصلاح الوحدات المتراكية على أرصفة الترسانة وإصلاح السفن بمواقعها على طول نهر النيل، أماكن إقامة للملاك أو مندوبيهم وكذا الطاقم.

أما على جانب الإمكانيات التى تمتلكها الترسانة، فيوجد الرافع الميكانيكى للسفن، ورافع ميكانيكى لرفع السفن قدرة 1700 طن، يستوعب سفن بأبعاد حتى 75 متر طول X 16 متر عرض، بالإضافة إلى ساحة جراج للسفن لعدد 10 سفن ويمكن التعامل معها جميعاً فى وقت واحد، وبناء جميع أنواع السفن النيلية، وبناء البواخر السياحية والسفن النيلية والكراكات والقاطرات واللنشات، مع قدرة الترسانة على بناء قاطرة بحرية قوة شد 10 أطنان وبناء لنش خدمة للإصلاح والإنقاذ والأعمال المختلفة بطول 12 مترا، وعلى جانب أرصفة الترسانة فتتمتع الشركة بموقع فريد بجنوب الوادى ما يتيح لها أرصفة تراكى وإصلاح متميزة بجميع خدماتها يصل أطوال الأرصفة إلى 850 مترا جاهزة للإصلاح والتراكى وتقديم الخامات، ويمكن استقبال السفن للإصلاح والعمرات والديكورات والخدمات على أرصفة الترسانة.

وحول ورش الإنتاج بالترسانة، فتوجد ورشة لتشغيل جميع أنواع المعادن والمشغولات، وورشة بناء وإصلاح السفن والأعمال الحديدية، وورشة إصلاح المحركات وعمل العمرات حتى قدرة 1600 حصان، وورشة الكهرباء لإصلاح وعمل العمرات لجميع أنواع المولدات والموتورات حتى قدرة 300 كيلو وات، وورشة نجارة لبناء وإصلاح الوحدات الخشبية وتصنيع الأثاثات الخشبية ومستلزمات الورش من بنوك ودواليب عدة وجميع الأعمال الخشبية.



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