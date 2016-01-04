بالصور.. رئيس مدينة أبور ديس يجتمع مع أهالى "وادى مكتب" لمناقشة مشاكلهم

بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحل مشاكل المواطنين من خلال عقد جلسات ودية مع الأهالى، اجتمع المهندس عبد الرازق خليل رئيس مدينة أبورديس مع أهالى وادى مكتب لبحث مطالبهم وحل مشاكلهم على الطبيعة.

وطالب أهالى الوادى بملعب خماسى وإنارة مدخل المزرعة وإنشاء منفذ لبيع منتجات المزرعة داخل مدينة أبورديس وتوسعة مسجدالوادى وتشغيل الوحدة الصحية .

وأكد عبد الرازق أن مطالب أهالى الوادى مشروعة وسيتم التنفيذ فورا وإنارة مدخل المزرعة وإنشاء منفذ لهم بالمدينة لبيع منتجاتهم الزراعية، وسيتم التنسيق مع الشباب والرياضة لإنشاء ملعب خماسى فى أقرب وقت والاتفاق مع أهالى الوادى بتكليف اثنين من البدو للتدريب على الإسعافات الأولية بالتجمع داخل الوحدة الصحية مع توفير المسلتزمات الإسعافية السريعة، لحين تعيين ممرضين وممرضات بالوحدة الصحية .

وقال عبدالرازق إننا قمنا بتغيير الأسلاك الكهرباء بأسلاك معزولة نظرا الظروف الجوية فى هذه المنطقة وتشغيل الكهرباء 24 ساعة بدلا من 8 ساعات يوميا، وتم رصف مدخل التجمع بطول 2 كيلو وجار إنشاء طريق بطول 14كيلو من تجمع وادى مكتب حتى وادى أبو غرادق.

تم توقيع بروتوكول بين المدينة وجهاز تعمير سيناء لإنشاء مزرعة متكاملة والانتهاء قريبا من مزرعتين بمنطقتى أبو غرادق 2 وأم تميه.

>ومع بداية العام الجديد ستشهد وديان وتجمعات أبورديس تنمية حقيقية، وتشغيل العديد من المزارع المنتجة من الخضروات والفاكهة.



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