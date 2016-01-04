كاميرات المراقبة بكلية الحقوق جامعة طنطا تكشف 50 حالة غش

صرح الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا عن اكتشاف 50 حالة غش على مدار أربعة أيام من الامتحانات بالكلية وذلك بإستخدام كاميرات المراقبة حيث يطبق هذا الإجراء لأول مرة بالكلية.

وأضاف عميد كلية الحقوق أنه تم تحرير محاضر غش وتم تحويلهم للتحقيق لاتخاذ القرارات العقابية لهم جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها لأماكن عقد الإمتحانات بالكلية حيث تأكد من توافر المياه المخصصة للشرب، ووسائل التهوية، والإضاءة فى اللجان، وتجهيز الطواقم الطبية والحماية المدنية لمواجهة أى ظروف طارئة من تقلبات فى حالة الطقس.

وشدد إبراهيم على ضرورة إلتزام الطلاب باللوائح المنظمة لسير الإمتحانات وعدم دخولهم اللجان بالتليفونات المحمولة،مؤكداً حرص الجامعة على الانضباط داخل اللجان وعدم السماح بالغش أو محاولة إثارة الشغب.

ومن جانب آخر وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكاترة غادة عاطف بسيوني ومحمد مصطفى الشريف بكلية الطب، مدحت عراقي الديناري بكلية الزراعة ، كما تم منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد للدكاترة السيد محمد راجح بكلية الطب، محمد رمضان درويش بكلية الزراعة، وسام محمد عبد الخالق ومحمود إبراهيم رضوان بكلية التربية، سالي فاروق غيدة بكلية العلوم، رانيا محمود الكيلاني بكلية الآداب.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس للدكاترة فاطمة غريب خير الله وسوزي عبد الحكيم الدمرداش بكلية الطب، ولاء عبد الحكيم زكي ووسام عبد الحكيم زكي وحسام عبد الواحد صالح بكلية الهندسة، حسن يونس أبو الخير بكلية الآداب، محمد أحمد منصور بكلية العلوم، شريهان يحيى مرسي بكلية التربية الرياضية ، بالإضافة إلى الموافقة على منح 18 درجة دكتوراة و 62 درجة ماجستير و 99 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.