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النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى وفاة مسعف دخل مستشفى خاص بالشرقية

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النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى وفاة مسعف دخل مستشفى خاص بالشرقية النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى وفاة مسعف دخل مستشفى خاص بالشرقية
قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعيد وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، طلب تقرير الطب الشرعى بشأن وفاة سائق إسعاف أثناء إجراء عملية اللوز بمستشفى خاص بالزقازيق، واتهام أسرته للمستشفى بالإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاته .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، يفيد بوصول بلاغ من "صبحى أحمد محمد" سائق يتهم فيه مستشفى "ص.س" الخاص بمدينة الزقازيق، بالإهمال الطبى والتسبب فى إصابة شقيقه "سامى" سائق بإسعاف الشرقية بفشل كبدى وشلل فى الجهاز التنفسى، أثناء دخوله المستشفى لإجراء عملية اللوز، وبعد 3 ساعات من دخوله المستشفى خرج فى حالة بين الحياة والموت، وتحرر عن ذلك المحضر رقم " 8534 إدارى قسم ثانى الزقازيق .

ويقول صبحى، شقيق السائق إن شقيقه يعمل فى مرفق إسعاف الشرقية وكان يعانى من ألم فى الحلق، فنصحه أحد الأطباء بإجراء عملية اللوز ورفع سقف الحلق، ودخل مستشفى ص س الخاص بمدينة الزقازيق، على قدميه سالما بعد أن أنهى فترة عمله، وبعد ساعات من دخوله المستشفى خرج بين الحياة والموت، ثم توفى بعد أيام من إجراء العملية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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