هيئة الأركان العامة اليمنية تعلن تحرير مأرب من الحوثيين

أعلنت هيئة الأركان العامة في اليمن، تحرير محافظة مأرب من مليشيات الحوثي وصالح، وتأكيدها تحقيق القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية للسلطات الشرعية تقدما في عدد من جبهات القتال .

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن، اللواء الركن محمد المقدشي، خلال اجتماعه مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية الثالثة، أن بوادر النصر تلوح في الأفق في جميع جبهات القتال ضد المليشيا الانقلابية، وخاصة في جبهات نهم بمحافظة صنعاء وصرواح وحريب، بمحافظة مأرب، وبيحان في محافظة شبوة،

وشدد المقدشي، على ضرورة تعزيز الجهود لتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة من المليشيات الانقلابية في إطار محافظتي مأرب والجوف.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات ذات الصلة بالجوانب الأمنية والعسكرية، وآليات التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة والمقاومة الشعبية، لتثبيت قواعد الأمن وترسخ قيم السلم الاجتماعي.

وطالب رئيس هيئة الأركان اليمني، القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية للسلطات الشرعية بضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النصر في العاصمة صنعاء وتحريرها من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة وعودة السلطة الشرعية.