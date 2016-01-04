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قبول طلب رد قاضى "خلية أوسيم الإرهابية"

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قبول طلب رد قاضى "خلية أوسيم الإرهابية" قبول طلب رد قاضى "خلية أوسيم الإرهابية"
قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء خلية أوسيم الإرهابية، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة التى تنظر القضية، وألزمت الطالب بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح وعضوية المستشارين عاطف محمود وحسن أحمد إبراهيم، ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جريمة إدارة وتأسيس خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وأسندت النيابة العامة لأعضاء الخلية قيامهم بزرع عبوة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم لترويع المواطنين، وزرع عبوة أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء، ومحاولة اغتيال المستشار فتحى البيومى، عضو يمين دائرة الجنايات، التى أصدرت حكمًا ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.

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