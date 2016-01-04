مؤسس «فيسبوك» يطمح إلى صناعة مساعد آلي

قال مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذى، إنه يرغب فى صنع إنسان آلى فى 2016 لمساعدته فى إدارة منزله وفى عمله.

وكشف زوكربيرج الذى يلتزم بالدخول فى تحد شخصى جديد كل عام عن خطته فى تدوينة على فيسبوك.بحسب «reuters».

وكتب زوكربيرج قائلا تخيله مثل جارفيس فى فيلم «ايرون مان» فى إشارة إلى كبير خدم آلى ظهر فى كتب وأفلام شركة مارفيل.

وقال زوكربيرج إنه سيبدأ المشروع باستكشاف التكنولوجيا الحالية ثم سيشرع فى تعلمها وتعريف الجهاز بصوته حتى يتحكم فى كل شىء فى منزله مثل الموسيقى والإنارة ودرجة الحرارة.

وأضاف أن خططه تشمل أيضا تعليم مساعده الآلى كيف يسمح لأصدقائه دخول المنزل عن طريق النظر إلى وجوههم عندما يدقون جرس الباب.

وفي السنوات الماضية أعلن زوكربيرغ عن خوضه تحديات عدة مثل قراء كتابين كل شهر والتعرف على شخص جديد في كل يوم وتعلم اللغة الصينية.