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دراسة: نقص فيتامين "د" لا يزيد مخاطر انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم

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دراسة: نقص فيتامين "د" لا يزيد مخاطر انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم دراسة: نقص فيتامين "د" لا يزيد مخاطر انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم
كشفت أحدث الأبحاث الطبية أن نقص فيتامين "د" قد لا يزيد مخاطر انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم.

وأوضح الباحثون أنه يمكن تفسير العلاقة بين البدانة ونقص فيتامين "د" بطرق عديدة واحدة منها هى أن البدناء هم الأقل عرضة لممارسة النشاط البدنى، وبالتالى الحد من التعرض لأشعة الشمس، مقارنة بالأشخاص معتدلى الوزن.

وأشار مارك كومانسى رئيس الفريق البحثى إلى أنه على الرغم من ذلك، لم يتم تصميم دراستنا لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من البدانة وانخفاض مستويات فيتامين "د" يعانون بصورة مباشرة من انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم.
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