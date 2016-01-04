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خبراء: الهنود الأكثر عرضة لتوقف القلب بسبب سوء عادات الأكل

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خبراء: الهنود الأكثر عرضة لتوقف القلب بسبب سوء عادات الأكل خبراء: الهنود الأكثر عرضة لتوقف القلب بسبب سوء عادات الأكل
أكد خبراء الصحة أن الهنود هم الأكثر عرضة بمعدل ثلاثة أضعاف للإصابة بالسكتة القلبية مقارنة بالأمريكيين، وذلك بسبب سوء نمط الحياة التى يتبعونها، وسوء عادات الأكل ولأسباب وراثية.

وأوضح الباحثون أنه بينما يعانى الأمريكيون فى المتوسط من الإصابة بالسكتات القلبية فى الخمسينيات من أعمارهم، فإن الهنود تبدأ معاناتهم مع مطلع الأربعينيات، ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى سوء نمط الحياة المتبع والاستهلاك الغذائى غير الصحى، فضلا عن الدور الذى يلعبه العامل الوراثى والذى من المرجح أن ينقل المرض بين العائلات الهندية بمعدل ثلاث مرات أكثر مقارنة بالعائلات الأمريكية.

وقال أحد الباحثين المشاركين فى الدراسة إن مشكلة القلب تبرز فى مقدمة الأسباب المؤدية إلى الوفاة فى الهند، فى الوقت الذى ساهم فيه التقدم الطبى فى عدد من البلدان المتقدمة فى الحد من معدلات الوفيات بسبب أمراض القلب.

وطالب الباحثون بضرورة معالجة أمراض القلب فى الهند من خلال حملات توعية واسعة النطاق تركز على التغييرات الوقائية فى نمط الحياة بدلا من الاعتماد على الموارد الطبية غير الكافية فى الهند.

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