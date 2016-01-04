بالصور.. كف إيدك يحدد كمية الأطعمة المناسبة لك يوميا

التعرف على الكميات المناسبة التى يجب أن تتناولها من الأطعمة أمر محير، ويجعل الفرد يلجأ إلى التقديرات الشخصية فى كمية الطعام التى يتناولها، وهو ما قد يتسبب كثيرا فى زيادة الوزن.

ويقدم الموقع الأمريكى "goodhouse" تقديرات أخصائى التغذية "جيمس روس" فى الكميات المناسبة التى يجب أن يتناولها الفرد من مجموعة من الأطعمة ليستفاد بها الجسم ولا تؤثر على الوزن، وهى..

البروتين

>سواء أسماك أو لحوم أو دجاج يفضل أن يكون بحجم كف اليد وهى الكمية المناسبة التى يفضل أن يتناولها الفرد للحفاظ على الوزن المثالى، وإعطاء الجسم نصيبه التى يحتاجها.

>تكون الكمية بحجم ارتفاع إصبع الإبهام، وهذه الدهون إما جبن عالية الدسم أو أنواع من الزبد، بحيث تكون حوالى 2 قطعة كبيرة فى الوجبة.

الفواكة والحبوب

>الفواكة بكل أنواعها والحبوب سواء الأرز أو المكرونة تكون مساوية لحجم قبضة اليد المغلقة.

الخضار

>يكون بحجم مساحة اليد بعد فتح الأصابع عن بعضها، وهى أكبر كمية، واهتم بها خبراء التغذية نظرا لفوائدها الكثيرة.