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إسلام بحيرى بالبدلة الزرقاء خلال نظر استشكال وقف تنفيذ حكم حبسه

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إسلام بحيرى بالبدلة الزرقاء خلال نظر استشكال وقف تنفيذ حكم حبسه إسلام بحيرى بالبدلة الزرقاء خلال نظر استشكال وقف تنفيذ حكم حبسه
تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، اليوم الاثنين، نظر الاستشكال المقدم من جميل سعيد المحامى، رئيس هيئة الدفاع عن الكاتب والباحث إسلام بحيرى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى.

ومن المقرر حضور بحيرى بالبذلة الزرقاء عقب تنفيذ حكم حبسه وإيداعه بسجن طرة وارتداءه ملابس السجن الزرقاء طبقا للوائح السجون.

وكان المحامى جميل سعيد قد تقدم بالاستشكال إلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار هشام حمدى، طالبا فيه بصورة أصلية إلى النيابة العامة أن تصدر قرارا بشكل مباشر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن المقدم عليه من الدفاع أمام محكمة النقض، وبصورة احتياطية بعرض الاستشكال على غرفة المشورة لنظره والفصل فيه.

كما تضمن الطعن بالنقض المقدم من دفاع إسلام بحيرى، طلب بطلان حكم محكمة الجنح المستأنفة بطلانا يصل إلى حد الانعدام، نظرا لصدور الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة "بحيرى” من محكمة جنح قسم أول أكتوبر وهو الحكم الذى تأيد استئنافيا وصار حائزا لقوة الشيء المقضى، مما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن ذات الواقعة، عملا بقاعدة قوة الشىء المقضى لوحدة السبب والموضوع والخصوم.

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