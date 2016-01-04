بالصور..انقطاع مياه الشرب عن قرية سنباط بزفتى بسبب انفجار المحابس الرئيسية

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية سنباط التابعة لدائرة مركز زفتى، بمحافظة الغربية، لانقطاع مياه الشرب منذ أسبوع، بسبب انفجار المحابس بشكل دائم ومتكرر .

وأكد الأهالى أن المياه تنقطع بشكل متكرر بسبب تكرار انفجار المحابس الرئيسية على الخط الرئيسى، وعشوائية الصيانة الدورية، وعدم الاهتمام به، مضيفين أن مسئولى الصيانة اكتفوا بوضع كتل أسمنتية على المحابس المكسورة بشكل عشوائى، مما تسبب فى تكرار الانفجار، وضياع المياه فى الطريق الزراعى وحرمان الأهالى منها.

وقال الأهالى إنهم منذ أسبوع يعتمدون على مياه الطلمبات الارتوازية ومياه الترعة، لغسيل الأوانى والملابس وسط تجاهل المسئولين.



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