أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

استشهاد مؤذن برصاص مسلحين.. ومجهولون يفجرون مسجدين للسنة بالعراق

Google+ Print
استشهاد مؤذن برصاص مسلحين.. ومجهولون يفجرون مسجدين للسنة بالعراق استشهاد مؤذن برصاص مسلحين.. ومجهولون يفجرون مسجدين للسنة بالعراق

>أعلنت الشرطة العراقية، قيام عناصر مسلحة بقتل مؤذن فى ناحية الإسكندرية، وتفجير مجهولين مسجدين للسنة فى بابل فى حادثين منفصلين.

وصرحت مصادر من الشرطة العراقية اليوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين قاموا بقتل مؤذن وتفجير مسجدين للسنة فى مناطق تابعة لمحافظة بابل 100/ كلم جنوب بغداد.

وقالت مصادر فى قيادة شرطة بابل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين مجهولين قاموا فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية باغتيال مؤذن فى ناحية الاسكندرية، فيما قام آخرون، فى حادث منفصل، بتفجير مسجدى عمار بن ياسر وجامع الفتح فى قرية سنجار التابعة لمدينة الحلة مركز محافظة بابل ، ما أسفر عن إلحاق أضرار بعشرة منازل مجاورة ، دون وقوع إصابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365