استشهاد مؤذن برصاص مسلحين.. ومجهولون يفجرون مسجدين للسنة بالعراق

>أعلنت الشرطة العراقية، قيام عناصر مسلحة بقتل مؤذن فى ناحية الإسكندرية، وتفجير مجهولين مسجدين للسنة فى بابل فى حادثين منفصلين.

وصرحت مصادر من الشرطة العراقية اليوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين قاموا بقتل مؤذن وتفجير مسجدين للسنة فى مناطق تابعة لمحافظة بابل 100/ كلم جنوب بغداد.

وقالت مصادر فى قيادة شرطة بابل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين مجهولين قاموا فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية باغتيال مؤذن فى ناحية الاسكندرية، فيما قام آخرون، فى حادث منفصل، بتفجير مسجدى عمار بن ياسر وجامع الفتح فى قرية سنجار التابعة لمدينة الحلة مركز محافظة بابل ، ما أسفر عن إلحاق أضرار بعشرة منازل مجاورة ، دون وقوع إصابات.