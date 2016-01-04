نيابة أبو المطامير بالبحيرة تحقق مع محفظ قرآن لاتهامه باغتصاب طفل داخل مسجد

باشرت قبل قليل نيابة أبو المطامير برئاسة المستشار محمد عاشور، رئيس النيابة، برئاسة المستشار السيد عباس، رئيس نيابة وسط دمنهور الكلية، بإشراف المستشار تامر شمة، المحامى العام لنيابات دمنهور، التحقيقات مع عامل ومحفظ قرآن بمسجد بإحدى قرى مركز أبو المطامير بالبحيرة، لاتهامه باستغلال مسجد القرية فى ممارسة الرذيلة مع الأطفال.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى العقيد محمد الطنيخى، مفتش مباحث أبو المطامير، بلاغا من والد الطفل " ع . ع . ع"، ومقيم إحدى قرى مركز أبو المطامير اتهم فيه محفظ قرآن، يعمل عاملا بإحدى مساجد القرية، يدعى "إ . ع . م" بممارسة الرذيلة مع نجله داخل المسجد.

وعلى الفور وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث والعقيد محمد الطنيخى مفتش المباحث والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير لسرعة ضبط المتهم وعمل تحريات مكثفة حول المتهم .

وبسؤال الطفل قرر بمضمون ما تقدم واتهم العامل بممارسة الرذيلة معه داخل المسجد، تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، وعقب استئذان النيابة العامة تمكن فريق البحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث، والعميد حازم حسن، وكيل المباحث، والعقيد محمد الطنيخى، مفتش المباحث، وبإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، من ضبط المتهم وجار تحرير محضر بالواقعة.