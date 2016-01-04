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ضبط عاطل قبل قيامه بترويج 16 قطعة من مخدر الحشيش فى الحسينية بالشرقية

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ضبط عاطل قبل قيامه بترويج 16 قطعة من مخدر الحشيش فى الحسينية بالشرقية ضبط عاطل قبل قيامه بترويج 16 قطعة من مخدر الحشيش فى الحسينية بالشرقية
تمكن ضباط مباحث الحسينية بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل قبل قيامه بترويج كمية من مخدر الحشيش بدائرة المركز، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث الحسينية، ومعاونيه من ضبط "عليوة م ع " 26 سنة عاطل ومقيم منازع سعود القبلية مركز الحسينية، ومبلغ مالى، وعدد 16 قطعة بنية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار. وتحرر المحضر رقم 5/13 أحوال الحسينية.

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