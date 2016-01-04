بالصور.. رئيس مدينة دهب يحضر الحفل الختامى لأنشطة رياض الأطفال بالمدينة

حضر اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب الحفل الختامى لمنتصف العام لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة على بن أبى طالب الرسمية للغات، وشاهد غرفة الأنشطة وفقرات الحفل.

جاء ذلك بحضور مدير الإدارة التعليمية بمدينة دهب بجنوب سيناء، وتميز عرض أنشطة رياض الأطفال بالتوافق العضلى والعصبى للأطفال، والتى تعتبر هى اللبنة الأساسية لبناء جيل يتميز بالأخلاق العالية والفكر المنير والمتفتح، ويستطيع قيادة البلاد إلى مستقبل أفضل، فهم أطفال اليوم وقادة الغد .

وأثنى علوان على جهود مدير الإدارة التعليمية بدهب ومدير المدرسة وجميع معلمات رياض الأطفال وعلى الحفل الناجح والمتميز.

حضر الاحتفال العديد من أولياء الأمور وأبدى الجميع فرحة عارمة وسعادة بتميز أطفالهم.



>