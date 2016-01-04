وزير التموين يوجه الدعوة للمستثمرين لإقامة سلاسل تجارية فى 16 محافظة

دعا الدكتور خالد حنفى، وزير التموين ، المستثمرين، لتقديم الطلبات، إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية،لإقامة السلاسل تجارية، والمناطق لوجستية والأسواق الحديثة المتطورة فى 16 محافظة.

كما وجه الدعوة للمشاركة فى تطوير 108 منفذ استهلاكى ، تابع لوزارة التموين في 13 محافظة، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأيضا الاجتماعات التي عقدها مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن

وقال حنفى ، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور أحلام رشدي رئيس الجهاز وياسر عباس واحمد الادريسي النائبين وأعضاء المجلس أن الاراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري ومنها أسوان وأسيوط، والفيوم ومرسي مطروح والبحر الاحمر والغربية والدقهلية والاسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية وأن المنافذ التي سيتم الاستثمار ، والمشاركة في تطويرها في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والاسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسي مطروح.

وأضاف وزير التموين ، أن إجمالي ما تم حصره من أراضي في كافة المحافظات، وذلك لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة وهي الاراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والاراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وأيضا الاراضي ببعض الوزارات بلغت 709 قطعة أرض وتم إعداد دليل بها لطرحه علي المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للاسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل .

وأكدت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتبالسجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار كما تم بحث مشروع حماية العلامة التجارية ااذي يتم حاليا بين جهاز تنمية التجارة ووزارة الانتاج الحربي والذي بدأ تنفيذه مع مجموعة من عدة شركات مختلفة.

وأضافت ، أنه جاري تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف الي زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.