انفراد.. ننشر صور الأقمار الصناعية لتطورات البناء وتحويل النيل بسد النهضة

ينفرد "اليوم السابع"، بنشر كافة الصور التى التقتطها الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبى، منذ بدء عملية إنشائه وحتى تغيير مجرى نهر النيل بالكامل.

وقال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن صور الأقمار الصناعية كشفت إن طول المجرى الذى تم تحويله فى 28 مايو 2013 بلغ 1240 مترا، كما بلغ متوسط عرض المجرى فى هذا التاريخ 117.7 مترا.

وأضاف النهرى، أن طول المجرى الجديد الذى تم تحويله فى 28 ديسمبر 2015 قبل السد بلغ 395 مترا، أما عرض المجرى الجديد الذى تم تحويله فى نفس التاريخ 71.5 مترا، لافتا إلى أن طول المجرى الجديد، الذى تم تحويله فى 28 ديسمبر2015 ، بعد السد بلغت 415 مترا، أما عرض المجرى الجديد الذى تم تحويله فى نفس التاريخ بعد السد بلغت 65 مترا.

والمسافة بين المجرى القديم والمجرى الجديد قبل السد بلغت 120 متر اما المسافة بين المجرى القديم والمجرى الجديد بعد السد بلغت 145 مترا.

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