لو عندك نزلة برد.. اعرف الأطعمة المفيدة والضارة

مع انخفاض درجات الحرارة وكثرة تساقط الأمطار والشعور بالبرودة الشديدة ترتفع فرص الإصابة بنزلات البرد، ويعد الطعام من أهم العوامل التى تحدد فرص شفائك من نزلات البرد والأنفلونزا، فقد تساهم بعض الأطعمة فى تسريع معدلات الشفاء وأكلات أخرى قد تزيد الأمر سوءاً وتجعل الأعراض أسوأ.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة الأكلات الموصى بها والأطعمة المحظورة حال الإصابة بنزلة برد، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

الأطعمة والمشروبات الموصى بتناولها فى حال الإصابة بنزلات البرد

>

أكلات يجب أن تبتعد عنها إذا أصبت بنزلة برد

>

>1.شوربة الدجاج وشوربة الكوارع: غنية بالماغنسيوم والفوسفور والكثير من المعادن التى تساهم فى مكافحة الإصابة بنزلات البرد، وينصح بتناول الحساء الدافئ.>2.الشاى الأخضر الساخن: غنى بمضادات الأكسدة المقاومة للأمراض، كما يتمتع بخواص مضادة للبكتيريا والفيروسات.>3. عسل النحل: يتمتع بفعالية فى علاج الكحة، ونصحت إحدى الأبحاث بتناول نصف ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم لعلاج التهاب الحلق والتهاب الجيوب الأنفية، الذى يصيب الأطفال.>4.الجريب فروت والبرتقال واليوسفى والليمون: تساهم هذه الأطعمة فى مكافحة البرد وأعراضه، نظراً لغناها بفيتامين ج.>5. خل التفاح: له خواص رائعة مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات.>6. الأطعمة الحريفة: تساهم فى علاج التهاب الجيوب الأنفية، كما تقلل من لزوجة السوائل المخاطية، وتخفف أعراض البرد.>7. الثوم: يحتوى على مضادات حيوية طبيعية ويقوى المناعة ويقلل الفترة التى تصاب فيها بنزلة البرد.>8. الزنجبيل: يحد من الالتهابات المصاحبة لنزلات البرد، ويقوى المناعة ويسرع عملية استشفائك.>9. الموز: من الأطعمة المهمة التى يجب تناولها خلال الإصابة بنزلات البرد.>وأضاف التقرير أنه يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والأكلات الدهنية حال الإصابة بنزلات البرد، وكما يجب الحد من تناول اللحوم ومنتجات الألبان لأنها ستجعل أعراض البرد تزداد سوءاً وتؤخر عملية الاستشفاء.