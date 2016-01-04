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لتفادى الإصابة بأنفلونزا الخنازير.. بلاش مجموعة البرد واذهب للطبيب

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لتفادى الإصابة بأنفلونزا الخنازير.. بلاش مجموعة البرد واذهب للطبيب لتفادى الإصابة بأنفلونزا الخنازير.. بلاش مجموعة البرد واذهب للطبيب
مجموعة الأنفلونزا "البرد".. المسكنات.. جميعها وسائل علاجية يفضل الأشخاص تناولها فى حالة إصابتهم بأدوار البرد والأنفلونزا، فضلا عن تعاطيهم بعض الأدوية التى استخدامها الأصدقاء والمقربين عند الإصابة بالأنفلونزا، وهو ما قد يؤدى للعديد من المضاعفات نتيجة هذه العادات الخاطئة واختلاف كل حالة عن الأخرى.
>وحول ذلك يقول دكتور فادى سمير لوقا، استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن هناك بعض الممارسات التى يقوم بها بعض الأشخاص عند إصابتهم بالأنفلونزا، تساهم فى تدهور حالتهم الصحية وزيادة شدة الأعراض المرضية مثل الاكتفاء بتناول بعض المسكنات وأدوية المضاد الحيوى، وعدم ذهابهم للطبيب لتشخيص حالتهم الصحية.

واستكمل د.فادى قائلا "هناك بعض الأشخاص يقومون بتناول بما يعرف فى الصيدليات "مجموعة الأنفلونزا" عند ظهور أعراض أدوار البرد والأنفلونزا مثل الرشح والزكام، وهذا خطأ كبير نظرا لأن الحالة المرضية تختلف من شخص إلى آخر، وتحتاج لعلاج مناسب، مما يترتب عليه زيادة أعراض الأنفلونزا، وتعرضهم لبعض الأضرار الصحية مثل احتمالية أن يكون الشخص مصابا بالأنفلونزا الخنازير.

وأضاف د. فادى إن أنفلونزا الخنازير تشترك مع أعراض الأنفلونزا الموسمية، لذلك يجب الاهتمام بزيارة الطبيب لتشخيص الحالة الصحية واستبعاد الإصابة بأنفلونزا الخنازير.

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مصر 365