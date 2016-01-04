أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طقس اليوم شديد البرودة يصل لحد الصقيع على سيناء.. والصغرى بالقاهرة 10

Google+ Print
طقس اليوم شديد البرودة يصل لحد الصقيع على سيناء.. والصغرى بالقاهرة 10 طقس اليوم شديد البرودة يصل لحد الصقيع على سيناء.. والصغرى بالقاهرة 10
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شتوى مائل للبرودة اليوم الاثنين، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وأضاف خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة والرياح جنوبية الغربية تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط مضطرب جدا، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى اليوم:
>


>

القاهرة

الصغرى 10 درجات 18 للعظمى، وفى

الإسكندرية

10 صغرى 18 عظمى،

مرسى مطروح

9 للصغرى 18 للكبرى،

بورسعيد

10 صغرى 19 للعظمى، وفى

دمياط

10 صغرى 19 للعظمى،

والإسماعيلية

10 للصغرى 19 للعظمى، وفى

السويس

11 للصغرى 19 للعظمى،

العريش

الصغرى 8 العظمى 18،

نخل

الصغرى 4 العظمى 17،

طابا

الصغرى 8 العظمى 20،

الطور

الصغرى 6 العظمى 20،

مرسى علم

الصغرى 13 العظمى 22،

الغردقة

الصغرى 10 العظمى 22،

شرم الشيخ

الصغرى 11 العظمى 20،

رفح

الصغرى 7 العظمى 17،

كاترين

الصغرى 4 العظمى 11،

سيوة

الصغرى 6 العظمى 19،

المنيا

الصغرى 4 العظمى 19،

الفيوم

الصغرى 6 العظمى 19،

رأس سدر

الصغرى 7 العظمى 18،

أبو سمبل

الصغرى 8 العظمى 19،

وسط الدلتا

الصغرى 10 العظمى 18،

أسيوط

الصغرى 4 العظمى 17،

سوهاج

الصغرى 5 العظمى 18،

الأقصر

الصغرى 5 العظمى 21،

أسوان

الصغرى 6 العظمى 20،

شلاتين

الصغرى 12 العظمى 24،

حلايب

الصغرى 11 العظمى 22،

الوادى الجديد

الصغرى 4 العظمى 18،

قنا

الصغرى 5 العظمى 20،

نويبع

الصغرى 12 العظمى 19،

السلوم

الصغرى 9 العظمى 18.

موضوعات متعلقة..
>


>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4/1/2016 بمحافظات مصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»