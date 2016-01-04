طقس اليوم شديد البرودة يصل لحد الصقيع على سيناء.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شتوى مائل للبرودة اليوم الاثنين، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وأضاف خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة والرياح جنوبية الغربية تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط مضطرب جدا، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:

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القاهرة

الإسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

والإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4/1/2016 بمحافظات مصر

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الصغرى 10 درجات 18 للعظمى، وفى10 صغرى 18 عظمى،9 للصغرى 18 للكبرى،10 صغرى 19 للعظمى، وفى10 صغرى 19 للعظمى،10 للصغرى 19 للعظمى، وفى11 للصغرى 19 للعظمى،الصغرى 8 العظمى 18،الصغرى 4 العظمى 17،الصغرى 8 العظمى 20،الصغرى 6 العظمى 20،الصغرى 13 العظمى 22،الصغرى 10 العظمى 22،الصغرى 11 العظمى 20،الصغرى 7 العظمى 17،الصغرى 4 العظمى 11،الصغرى 6 العظمى 19،الصغرى 4 العظمى 19،الصغرى 6 العظمى 19،الصغرى 7 العظمى 18،الصغرى 8 العظمى 19،الصغرى 10 العظمى 18،الصغرى 4 العظمى 17،الصغرى 5 العظمى 18،الصغرى 5 العظمى 21،الصغرى 6 العظمى 20،الصغرى 12 العظمى 24،الصغرى 11 العظمى 22،الصغرى 4 العظمى 18،الصغرى 5 العظمى 20،الصغرى 12 العظمى 19،الصغرى 9 العظمى 18.