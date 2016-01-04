طقس اليوم شديد البرودة يصل لحد الصقيع على سيناء.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شتوى مائل للبرودة اليوم الاثنين، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:
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وأضاف خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة والرياح جنوبية الغربية تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط.
وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط مضطرب جدا، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين.
وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:
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القاهرةالصغرى 10 درجات 18 للعظمى، وفى
الإسكندرية10 صغرى 18 عظمى،
مرسى مطروح9 للصغرى 18 للكبرى،
بورسعيد10 صغرى 19 للعظمى، وفى
دمياط10 صغرى 19 للعظمى،
والإسماعيلية10 للصغرى 19 للعظمى، وفى
السويس11 للصغرى 19 للعظمى،
العريشالصغرى 8 العظمى 18،
نخلالصغرى 4 العظمى 17،
طاباالصغرى 8 العظمى 20،
الطورالصغرى 6 العظمى 20،
مرسى علمالصغرى 13 العظمى 22،
الغردقةالصغرى 10 العظمى 22،
شرم الشيخالصغرى 11 العظمى 20،
رفحالصغرى 7 العظمى 17،
كاترينالصغرى 4 العظمى 11،
سيوةالصغرى 6 العظمى 19،
المنياالصغرى 4 العظمى 19،
الفيومالصغرى 6 العظمى 19،
رأس سدرالصغرى 7 العظمى 18،
أبو سمبلالصغرى 8 العظمى 19،
وسط الدلتاالصغرى 10 العظمى 18،
أسيوطالصغرى 4 العظمى 17،
سوهاجالصغرى 5 العظمى 18،
الأقصرالصغرى 5 العظمى 21،
أسوانالصغرى 6 العظمى 20،
شلاتينالصغرى 12 العظمى 24،
حلايبالصغرى 11 العظمى 22،
الوادى الجديدالصغرى 4 العظمى 18،
قناالصغرى 5 العظمى 20،
نويبعالصغرى 12 العظمى 19،
السلومالصغرى 9 العظمى 18.
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