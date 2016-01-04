المستشار سرى صيام: لن أنضم لأى ائتلاف أو تكتل داخل مجلس النواب

قال المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المعين من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إنه لن ينضم لأى ائتلاف أو تكتل داخل مجلس النواب، سواء كان ائتلاف دعم مصر أو غيره، وإنه سيظل مستقلا، مشيرا إلى أنه سيتوجه اليوم الاثنين إلى المجلس لإنهاء إجراءات العضوية واستخراج الكارنيه.

وأكد "صيام" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيختار الانضمام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كرغبة أولى وأساسية، ويليها لجنة الاقتراحات والشكاوى باعتبار أن مشروعات القوانين المقترحة ستمر عليها، واللجنة الثالثة فى الاختيار ستكون لجنة الثقافة والإعلام.

وأشار "صيام" إلى أنه سيتبنى فكرة فصل لجنة الثقافة والإعلام عن السياحة، لتكون للثقافة لجنة مستقلة، خاصة أن الثقافة والإعلام لهما أثر كبير فيما يتعلق بتبصرة الرأى العام والارتقاء بالوعى السياسى والوعى بالقانون وإدراك أحكامه، بما يثرى دعم سيادة القانون.

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