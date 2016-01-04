النقل: استلام أول عربة قطار روسية يوليو المقبل ضمن 700عربة درجة ثالثة مكيفة

قال الدكتور سعيد الجيوشى وزير النقل، إن الوزارة تتسلم أول عربة قطار روسية ضمن اتفاق الـ700 عربة درجة ثالثة مكيفة شهرى يوليو المقبل، لافتا إلى أن الوزارة اتفقت مع الجانب الروسى على تصنيع وتوريد هذه العربات بتكلفة حوالى مليار دولار.

وقال وزير النقل لـ"اليوم السابع" إن الوزارة اتفقت مع الجانب الروسى على إنشاء مصنع فى أبو زعبل بالقليوبية لإنتاج هذه العربات بالاشتراك مع ورش هيئة السكة الحديد، من أجل تشجيع المنتج المحلى، لافتا إلى أنه سيتم توريد من 40 إلى 50 عربة من هذه العربات شهريا.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تنهى حاليا الاتفاق مع الجانب الروسى من أجل توقيع العقد النهائى، والذى من المتوقع أن يكون خلال أيام، مستطردا: "زى ما عندنا عربات أولى وتانية مكيفة.. هيكون عندنا عربات درجة ثالثة مكيفة بسعر أقل يناسب المواطن العادى".