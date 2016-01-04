مدير مركز مجدى يعقوب للقلب: نستقبل ألف حالة شهريا لتلقى العلاج بالمجان

أكد الدكتور محمد زكريا، مدير مركز مجدى يعقوب للقلب، أن المستشفى يتلقى شهريا ما يزيد عن ألف حالة، يتلقون علاجهم داخل المركز بالمجان.

وقال مدير مركز مجدى يعقوب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه منذ بدء العمل فى المركز قبل 6 سنوات وحتى اليوم، وعدد الحالات التى تتردد على المستشفى فى زيادة مستمرة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2015 كان المركز يستقبل ما يزيد على 1000 حالة مريض بالقلب شهرياً، وكان من بينهم 600 طفل و400 من كبار السن.

وأضاف الدكتور زكريا، نجحنا خلال عام 2015 فى إجراء عمليات قسطرة لألفى مريض، بينهم 1600 حالة من كبار السن، و400 طفل، كما استقبل المركز خلال العام نفسه ما يزيد على 12 ألف متردد على العيادات الخارجية، مؤكدا أن العدد لا يزال فى ازدياد حتى اليوم.