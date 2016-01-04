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معالج روحانى: قبيلة من الجن وراء حرائق منازل الأهالى بالشرقية

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معالج روحانى: قبيلة من الجن وراء حرائق منازل الأهالى بالشرقية معالج روحانى: قبيلة من الجن وراء حرائق منازل الأهالى بالشرقية
أكد الدكتور عبد الباقى تركيا عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم بالشرقية، أنه أجرى اتصالا تليفونيا بالشيخ علاء حسانين "معالج روحانى"، لمحاولة التعامل مع ظاهرة اشتعال منازل الأهالى بقرية مناصافور بدون سبب، وأنه وعده بزيارة القرية غدا الثلاثاء.

وأشار الدكتور عبد الباقى تركيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن حسانين سبق له زيارة القرية قبل أيام، وأكد أن قبيلة من الجن سكنت القرية، وأنها "تحتاج شغل كتير" على حد وصفه، والذى يستدعى استكماله بعد عودته من العمرة.

وأضاف النائب أنه زار القرية عدة مرات، آخرها أمس الثلاثاء، برفقة وفد من أساتذة من جامعة الأزهر وكلية أصول الدين، برئاسة الدكتور محمود أبو هاشم نائب رئيس الجامعة، وتحاور الوفد مع الأهالى لتهدئة روعهم .

يذكر أن حالة من الذعر سيطرت على القرية على مدى الأيام الماضية، بعد نشوب حرائق بعدد من المنازل دون سبب معلوم والتى فسرت بأنها "مس من الجن".

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