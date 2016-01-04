السلطات الأردنية تفرج عن الرجل الثانى فى جماعة الإخوان المسلمين

>أعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الأردنية الإفراج عن الرجل الثانى فى الجماعة المعارضة بعد قضائه ثلتى مدة العقوبة التى صدرت بحقه، لانتقاده دولة الإمارات، الحليف للملكة.

يأتى الإفراج عن زكى بنى أرشيد، نائب المراقب العام للجماعة، فى وقت يشهد تنامى الخلافات داخل فرع الجماعة فى الأردن، ما أضعف دورها الطويل كمعارض سياسى رئيسى.

وعانت الجماعة من انتكاسات كبرى على مستوى المنطقة، بما فى ذلك القمع الحكومي، عقب ظهورها للمرة الأولى كمستفيد رئيسى من انتفاضات الربيع العربى .

وأعلن المتحدث باسم الجماعة مراد العضايلة إطلاق سراح بنى أرشيد صباح اليوم الاثنين، بعد 13 شهرا من اعتقاله فى نوفمبر 2014. وحكم على بنى أرشيد بالسجن 18 شهرا بعد أن انتقاده دولة الإمارات العربية المتحدة لوصفها جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولم تعلق الحكومة الأردنية على الإفراج عن بنى أرشيد.