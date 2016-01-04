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منظمة الأحزاب المدنية العربية تدعو إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران

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منظمة الأحزاب المدنية العربية تدعو إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران منظمة الأحزاب المدنية العربية تدعو إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران

>دعت منظمة الأحزاب العربية المدنية جميع الدول العربية إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران لردعها ومراجعة مواقفها الداعمة للإرهاب ولمساندة الموقف السعودى.

وقال محمود نفادى المتحدث الرسمى باسم المنظمة ، فى بيان له اليوم ، "إن إيران أرادات أن تختبر قوة وصبر إلا أنها وجدت ردا حاسما وقويًّا على تجاوزاتها".

وأضاف " إن المنظمة بعثت برسالة للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى تطالب فيها بعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ موقف عربى موحد ضد إيران ووقف محاولاتها للعبث بالأمن العربى بعد تدخلها فى الأزمة اليمنية".
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