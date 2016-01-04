القبض على أمين مخزن لقيامه ببيع أجهزة طبية خاصة بمستشفى سوهاج للتربح

تمكن ضباط قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على أمين مخزن بمستشفى جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج، وذلك عقب قيامه بالاستيلاء على أجهزة طبية وبيعها بقصد التربح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام أمين مخزن بالاستيلاء على أجهزة طبية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد، حسام حامد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف، وكيل القسم بتقدم ‏ هند . أ ف . أ " 28 سنة وتقيم بناحية الشيخ شبل دائرة مركز المراغة، ونجلاء ، ا ع" 31 سنة ممرضات بمستشفى جزيرة شندويل‏، ومصطفى . س . س . م " 39 سنة حاصل على دبلوم ويقيمان بناحية جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج، بقيام ‏ أحمد . ه . ف . م " 30 سنة أمين مخزن المستشفى ويقيم بذات الناحية بالاستيلاء على أجهزة طبية ‏من عهدة المستشفى تتضمن جهاز أوتوكلاف الخاص بالتعقيم وجهاز صدمات القلب وبيعها بالسوق بقصد التربح ‏المادى والاستيلاء على مبالغ بيعها لنفسه، أكدت التحريات السرية صحة البلاغ، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، تحرر عـن ذلك المحضر رقم 108 إدارى مركز سوهاج لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .

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