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بالصور.. محافظ القليوبية يؤشر بالموافقة على طلبات "حماة الوطن"

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بالصور.. محافظ القليوبية يؤشر بالموافقة على طلبات "حماة الوطن" بالصور.. محافظ القليوبية يؤشر بالموافقة على طلبات "حماة الوطن"
زار وفد من حزب حماة الوطن، مكتب اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، لتقديم التهنئة له وعرض عليه بعض المشاكل التى تعانى منها المحافظة وخاصة مركز ومدينة قليوب وحى شبرا.

ومن أهم المشاكل التى أمر المحافظ بأهمية حلها وعلاجها على وجه السرعة مشكلة مركز شباب وومياه الشرب ومستشفى قرية بلقس، وكذلك رصف الطريق الدائرى لنزلة بهتيم والشعراوى وإزالة الأكشاك والمخالفات والقمامة من الطرق.

ومن أهم المشاكل التى تم عرضها مشاكل الصحة والمستشفيات ومياه الشرب والنقل والمواصلات ومركز شباب قرية بلقس.

وقام المحافظ بالتأشير بالموافقة على كل الطلبات التى قدمت له من أجل حل المشاكل التى تعانى منها المحافظة.

وتكون الوفد الذى زار المحافظ من مجدى سابق القائم بأعمال أمين عام الحزب بالقليوبية والمستشار سيد أبوالوجود أمين التنظيم، ومختار زيادة أمين العضوية والدكتورة عايدة جبريل أمينة المرأة والدكتور ياسر شويته أمين الشباب ومها شكرى أمينة العلاقات العامة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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