أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

طارق القرق:وقفة إجلال وإكبار لقيادته

Google+ Print
طارق القرق:وقفة إجلال وإكبار لقيادته طارق القرق:وقفة إجلال وإكبار لقيادته

قال طارق القرق المدير التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء «إن نهج الابتكار والتراحم الذي يتحلى به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في القيادة لا يعرف الحدود، إذ تواصل دبي النمو والتطوّر لتصبح مجتمعاً عالمياً مزدهراً، وفي هذا اليوم، نقف وقفة إجلال وإكبار لقيادته الحكيمة وإنجازاته، ونشكره على تأييده المستمر للتنمية بما فيها دعم حقوق الأطفال بالحصول على التعليم».

 وبين أن إطلاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي من ضمنها دبي العطاء يأتي تأكيداً على قيادة سموه المثالية التي لا تتمثل رؤيتها بتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المستوى المحلي فحسب، بل أيضاً بتسليط الضوء على جهوده الإنسانية من خلال تنفيذ برامج للتنمية البشرية التي من شأنها أن تؤثر في حياة عشرات الملايين من الناس في العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية