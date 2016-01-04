طارق القرق:وقفة إجلال وإكبار لقيادته

قال طارق القرق المدير التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء «إن نهج الابتكار والتراحم الذي يتحلى به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في القيادة لا يعرف الحدود، إذ تواصل دبي النمو والتطوّر لتصبح مجتمعاً عالمياً مزدهراً، وفي هذا اليوم، نقف وقفة إجلال وإكبار لقيادته الحكيمة وإنجازاته، ونشكره على تأييده المستمر للتنمية بما فيها دعم حقوق الأطفال بالحصول على التعليم».

وبين أن إطلاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي من ضمنها دبي العطاء يأتي تأكيداً على قيادة سموه المثالية التي لا تتمثل رؤيتها بتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المستوى المحلي فحسب، بل أيضاً بتسليط الضوء على جهوده الإنسانية من خلال تنفيذ برامج للتنمية البشرية التي من شأنها أن تؤثر في حياة عشرات الملايين من الناس في العالم.