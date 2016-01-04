سلطان المنصوري: قيادي استثنائي حول كل تحد إلى قصة نجاح

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوجيه الشكر لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 10 سنوات من حكمه وحكمته، والتفاعل الكبير مع هذا التكريم من كل مواطن ومقيم بالدولة، يعد انعكاساً (لروح الاتحاد) وحالة التلاحم الشعبي مع القيادة.

وذكر معالي المنصوري أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قيادي استثنائي ينظر لمختلف التحديات التي تواجهه على أنها فرص للتعلم وبناء القدرات، فحوّل كل تحد إلى قصة نجاح، فمنذ تولي سموه رئاسة الحكومة قادها برؤية تجاوزت الفهم التقليدي لحدود الزمن، وكانت مقولة سموه (إن المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً) عنواناً للأداء الحكومي، ما مكنه من التفوق خلال فترة زمنية قياسية، وحقق خلال 10 سنوات ما لم تحققه دول أخرى على مدار عقود عديدة، مقدما للعالم نموذجا تنمويا يحتذى به من قلب الصحراء العربية.

المركز الأول

وأضاف المنصوري «لقد انتقل سموه بمناخ العمل الحكومي التقليدي إلى مناخ تنافسي تسعى فيه مختلف الجهات الحكومية للتطوير وتقديم المبادرات التي من شأنها مواكبة تطلعات سموه نحو مستقبل لا يقبل فيه بمكانة أقل من المركز الأول لبلاده في مختلف المؤشرات الدولية».

وتابع «قد تعكس الأرقام بعضا مما تحقق منذ 10 أعوام وصولاً إلى يومنا هذا، إذ قفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نحو 510.9 مليارات درهم عام 2006، إلى 1.47 تريليون درهم في 2014، وتشير التقديرات إلى أنه سيسجل 1.58 تريليون درهم في 2015، في مسيرة نمو متواصلة رغما عن مختلف التحديات الاقتصادية الدولية، مدفوعة برؤية مستقبلية ثاقبة وواعية لقائد جعل من كل نجاح متحقق مقدمة لنجاح آخر».

وأكد المنصوري أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد ملهم، وأن قيادته الرشيدة ورؤيته المتقدمة وتوجيهاته الدائمة جعلت من كل إماراتي وإماراتية قائداً يعتد به، ولتلك المنجزات وجب شكر سموه، مضيفاً «إن كلماتنا مهما عبرت عن مكنون مشاعرنا، فلن توفيه حقه، ولن تواكب منجزاته».