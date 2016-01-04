8 أضرار ناتجة عن الإسراف فى تناول الملح أهمها أمراض القلب والكلى

المخلل والرنجة والفسيخ وكثرة وضع الملح فى الطعام من الأشياء التى يعشقها ويميل إليها الكثيرون، كما أنها تشكل خطرا كبيرا على صحة محبيها.

فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالملح كالرنجة والمخلل، يشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان نتيجة للأضرار التى تسببها.. ويوضح استشارى السمنة والنحافة الأضرار الناتجة عن الإفراط فى تناول الملح ومنها:

1- كثرة الملح فى الطعام تسبب احتباس الماء داخل الجسم، وهذا يعرض الشخص لزيادة الوزن بشكل كبير.

>2- الملح من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القلب والكلى والكبد.

>3- من أهم الأسباب المؤدية لزيادة أو ارتفاع نسبة ضغط الدم، كما أن الأطعمة الغنية بالملح من أهم العلاجات لزيادة ضغط الدم.

>4- من أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية.

>5- يزيد نسبة إصابتك بالجلطات.

>6- يعرضك للإصابة بهشاشة العظام.

>7- الأشخاص الذين يعانون من الربو أو حساسية الصدر ينصح بمنعهم من تناول الملح.

>8- الأطعمة الغنية بالملح تعرض طفلك للكثير من الأمراض فى المستقبل، ولذا يجب عدم اعتيادهم عليها.