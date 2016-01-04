بعد العودة - ميدو: لقب الدوري في خطر.. والزمالك هو الأفضل في مصر

ما هي تطلعات أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الجديد للفترة المقبلة وكيف يرى عودته للقلعة البيضاء؟

وماذا عن نجم الفريق السابق حازم إمام الذي سيعاونه في الجهاز الفني لبطل مصر؟

مدرب الإسماعيلي السابق يجيب عبر قناة beIN Sports التي يعمل محللا فيها.

بعد إقالة البرازيلي ماركوس باكيتا، ميدو سيتولى المهمة رسميا الإثنين وأمامه 24 ساعة فقط على أول مواجهة للزمالك الذي سيستضيف الداخلية الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن.

ولن تكون مهمة ميدو سهلة في ظل التنافس القوي على المسابقة المحلية المصرية التي تعادل فيها الزمالك آخر مباراتين مع بتروجيت ومصر للمقاصة.

هذا إلى جانب تطلعات جمهور الفريق الأبيض أن ينافس ناديهم على دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائنه منذ عام 2002.

يقول ميدو:"قرار مجلس الإدارة بعودتي للفريق خطوة على الطريق الصحيح، الزمالك واجه مشاكل كثيرة مؤخرا وفقد رقما خطيرا من النقاط هذا الموسم ونحن مازلنا في الأسابيع الأولى".

وأضاف "الفريق يمتلك مقومات النجاح لأن لديه أفضل اللاعبين في مصر، نسعى للحفاظ على اللقب وسنطبق أسلوبنا بسرعة لأن الوقت ضيق ولدينا مباراة الثلاثاء".

وعن انضمام حازم إمام للجهاز الفني أوضح "أنا سعيد بوجوده كمدرب عام ومدير للكرة، أنا من نصحته أن يبدأ مشواره التدريبي كمدرب مساعد".

وأتم "حازم مستقبله سيكون رائعا لأنه على دراية بالطرق التدريبية الحديثة".