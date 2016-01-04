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رئيس الوزراء يبحث اليوم توفير السلع وضبط الأسعار فى اجتماع الحكومة

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رئيس الوزراء يبحث اليوم توفير السلع وضبط الأسعار فى اجتماع الحكومة رئيس الوزراء يبحث اليوم توفير السلع وضبط الأسعار فى اجتماع الحكومة
يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء، وسط غياب عدد آخر من وزراء المجموعة الاقتصادية نظرا لتواجدهم فى ، لحضور الاجتماع الثالث لإعلان القاهرة.

ويناقش اجتماع المجموعة الاقتصادية جهود فى توفير السلع التموينية، وضبط الأسعار ومتابعة آخر مستجدات مشروع السلاسل التجارية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المشروعات الاقتصادية والقوانين التى تعمل عليها الحكومة لجذب الاستثمارات والمستثمرين.

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مصر 365

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