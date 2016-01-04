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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات الحوثية فى صنعاء

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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات الحوثية فى صنعاء طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات الحوثية فى صنعاء
قصفت طائرات دول التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن بصورة مكثفة قبل فجر اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء وهو القصف الذى أصبح يحدث بصورة شبه يومية فى الفترة الأخيرة ومعسكر الحرس الجمهورى فى منطقة الصباحة غربى العاصمة ومخازن الأسلحة فى جبل فج عطان والمناطق المحيطة بمنطقة عصر غربى العاصمة وجبل النهدين المطل على دار الرئاسة وكلية الدفاع الجوى بشارع الستين جنوبى العاصمة .

وسمع دوى انفجارات عنيفة صادرة من المواقع المستهدفة خاصة فى شارع الستين وسط غياب تام للمضادات الأرضية.

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