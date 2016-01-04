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اليوم.. نظر طعن بديع والشاطر و13 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد

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اليوم.. نظر طعن بديع والشاطر و13 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد اليوم.. نظر طعن بديع والشاطر و13 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد
تستكمل محكمة النقض دائرة الاثنين "د" اليوم نظر الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و13 متهمًا من قيادات الجماعة على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عامًا و4 آخرين بمعاقبتهم بالإعدام شنقًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى قضت بإعدام 4 متهمين والسجن المؤبد لـ14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، حيث شمل حكم الإعدام كلاً من “عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى” والسجن المؤبد بحق كل من محمد بديع وخيرت الشاطر، ورشاد محمد على البيومى، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، محمد مهدى عثمان عاكف، محمد سعد توفيق الكتاتنى، أيمن عبد الرءوف على أحمد، أسامة ياسين عبد الوهاب، محمد محمد إبراهيم البلتاجى، عصام الدين محمد حسين العريان، السيد محمد عزت إبراهيم، حسام أبو بكر الصديق، أحمد محمود أحمد شوشة، محمود أحمد أبو زيد الزناتى، رضا فهمى عبده خليل.

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