"الزراعة و التموين" تنسقان لتشديد الرقابة على أسواق اللحوم بأعياد الميلاد

قال اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد فى الهيئة لاستقبال أعياد الميلاد، مشيرا إلى أنه تم تشديد الرقابة على المجازر بجميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم خلال هذه الفترة.

وأكد محروس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنبيه على جميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم، وذلك لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أنه صدرت تعليمات مشددة لكل مديريات الطب البيطرى فى المحافظات بضرورة زيادة أعداد الأطباء البيطريين وإعداد برنامج مكثف للمرور على مجازر الحيوانات والدواجن بالتعاون مع المديريات، لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة من هذه المجازر.

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