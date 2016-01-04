أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة و التموين" تنسقان لتشديد الرقابة على أسواق اللحوم بأعياد الميلاد

Google+ Print
"الزراعة و التموين" تنسقان لتشديد الرقابة على أسواق اللحوم بأعياد الميلاد "الزراعة و التموين" تنسقان لتشديد الرقابة على أسواق اللحوم بأعياد الميلاد
قال اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد فى الهيئة لاستقبال أعياد الميلاد، مشيرا إلى أنه تم تشديد الرقابة على المجازر بجميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم خلال هذه الفترة.

وأكد محروس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنبيه على جميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية بالاشتراك مع مباحث والجهات المعنية الأخرى للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم، وذلك لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أنه صدرت تعليمات مشددة لكل مديريات الطب البيطرى فى المحافظات بضرورة زيادة أعداد الأطباء البيطريين وإعداد برنامج مكثف للمرور على مجازر الحيوانات والدواجن بالتعاون مع المديريات، لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة من هذه المجازر.

- ضبط 492 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد