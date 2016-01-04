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9 نصائح للتخلص من حبوب الظهر والكتفين.. قلل الملح والشطة وابعد عن الدهون

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9 نصائح للتخلص من حبوب الظهر والكتفين.. قلل الملح والشطة وابعد عن الدهون 9 نصائح للتخلص من حبوب الظهر والكتفين.. قلل الملح والشطة وابعد عن الدهون
يعانى الكثير من الأشخاص وبخاصة الفتيات من نمو ظاهر لحبوب الظهر والكتفين، مما يشوه المظهر ويترك علامات داكنة غير محببة تظل فترة طويلة من الزمن.

الدكتور على محمد، أخصائى أمراض الجلدية، أوضح خلال حديثه أن الظهر والكتفين من أكثر المناطق عرضة كالوجه للبثور والحبوب، ولذا لابد من الاهتمام بعدة نصائح يومية تقلل من حدة انتشار البثور وتخلصك منها، ومن أهمها:

1- شرب القدر الكافى يوميا من المياه النقية، لأنها أكبر مرطب للجسم والبشرة ويحميها من الجفاف.
>2- البعد تماما عن تناول كل ما هو يحتوى على دهون ودسم عال وغير صحى، لأنه يعزز من إفراز ، وبالتالى ظهور الحبوب فى لمناط الدهنية بالجسم.
>3- التوقف عن تناول الوجبات السريعة والحارة والتوابل الحريفة تماما.
>4- التقليل من تناول ملح الطعام والحوادق.
>5- ارتداء الملابس القطنية الملامسة لبشرة الظهر والكتفين، لتتشرب العرق جيدا وتسمح بتهوية جيدة لهما، ولا تسبب تراكم الدهون.
>6- ارتداء ملابس تغطى الكتف والذراعين، لأن التعرض للغبار والهواء والشمس كلها عوامل تزيد من تلك المشكلة
>7- ونصيحة للسيدات، كونى حذرة عند التخلص من شعر الظهر والكتفين، ولا تستخدمى نوعيات قاسية على بشرتك.
>8- اهتم بالبعد عن النوم على المراتب غير القطنية، أو الملايات البوليستر التى تسبب زيادة إفراز للعرق بشكل كبير.
>9- وأخيرا التخلص من التوترات النفسية الدائمة والضغوط المتراكمة لمساعدتها على ظهور البثور.

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مصر 365

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