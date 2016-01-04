زوج أمام محكمة الأسرة: ضبطت زوجتى مع عشيقها فى وضع مخل فقالا لى"بنحب بعض"

أقام الزوج "ماهر.ع" دعوى إسقاط حضانة ضد زوجته "مروة.ث" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد ارتكابها جريمة الزنا وخيانته فى منزل الزوجية الخاص بهما، وتحرير محضر بالواقعة.

وقال الزوج، فى الدعوى التى أقامها وحملت رقم 298 لسنة 2015، :"بعد 3 سنوات من الزواج لم أتعرف على زوجتى بسبب تغير أخلاقها وسلوكها فلم أتصور أن الفتاة التى كانت تستحى وتدعى الدين ستخوننى ومع قريب لى دون حياء".

وأضاف:"ضبطها فى منزلى وفى غرفة نومى معه وعندما واجهتها بجريمتها وقريبى الخائن لم ينكروا بل تبجحوا أنهم وقعوا فى الحب وأننى يجب أن أطلقها وأتركها له بكل بساطة واتهمونى بالتخلف وعدم الرجولة".

وتابع الزوج:"حررت محضر وأقمت دعوى زنا ضدها لكنها كانت تملك محامى – بيلعب بالبيضة والحجر - أخرجها برءاة من القضية وبعدها سرقت ابنى ورفضت أن يعيش معى، لكنى لن أتركه لها يعيش مع ذلك الرجل الذى تنوى الزواج منه قريبا".

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