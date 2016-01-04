"العدل" تنظم دورات تدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية في مجالات الملكية الفكرية

تنظم وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند دورة تدريبية متخصصة لمستشارى وقضاة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية وذلك لتدريبهم على مجالات الملكية الفكرية حماية البرمجيات وأشكال الانتهاكات وكيفية التعامل معها.

ومن المقرر، أن تستمر الدورة لمدة 3 أيام بحضور نخبة من المدربين بإشراف المركز القومى للدراسات القضائية ووزارة الاتصالات لعرض العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من أبرزها العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وتقارير الخبرة والأدلة الفنية اللازمة لعمليات فحص المصنفات الفنية، والمعايير المتبعة فى مجال الملكية الفكرية على المستوى الدولى من وجهة نظر خبراء القانون الدولى، والسبل الكفيلة بحماية حق المؤلف فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والأهمية الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية.