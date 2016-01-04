زيادة فرص الإجهاض أبرز مخاطر التدخين على الحامل

التدخين ضار بصحة الكبار والصغار، فما بالك بصحة الأجنة فى بطون أمهاتهم؟!.. حسب توضيح الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، فدخان السجائر خطير على صحة الحامل والجنين معا، ومن الطبيعى أن يشعر من يحيط بالمدخن بحالة من الاختناق عند شم رائحة السجائر، أما الجنين داخل رحم الأم، فيعانى كثيرا خلال تنفسه سواء كان تدخين أمه إيجابيا أى تدخن بنفسها، أو سلبيا.

وأوضحت استشارى أمراض النساء والتوليد أن التدخين ضار بثبوت الحمل ويهدده ويرفع عوامل سقوطه وفرص إجهاضه، كذلك يحدث الكثير من الأضرار بالمشيمة فى كثير من الحالات، إضافة إلى أن دخان السجائر أو الشيشة أو البايب يرفع فرص إصابة الجنين بنسبة من التشوهات أو العيوب، وهو ما يجب الحذر منه.

والأم المدخنة تضر طفلها كثيرا، لأن التدخين حسب توضيح الدكتورة يسرية محمد يرفع نسب الوفاة بين الأجنة والأطفال الصغار، كذلك يؤثر على طبيعة وكمية اللبن فى صدر الأم، وطبيعة رضاعتها للطفل، مما يؤثر على تغذية الطفل ونموه وطبيعة تغذيته، كما يؤثر بالسلب على صحة الحامل ويسبب لها ضعفا عاما، وشعورا بالإرهاق والتعب وعدم استفادتها بعناصر الموجودة فى الطعام، ومن المعروف أن تغذية الحامل الجيدة تنتج أطفالا أصحاء.

وحذرت الدكتورة يسرية محمد من تدخين الحامل لأنه يرفع فرص نقصان وزن الجنين وولادته أقل من الوزن المطلوب، لذا على كل امرأة الإقلاع عن التدخين لصحتها الإنجابية.