محافظ الدقهلية يقيل نائب رئيس مركز دكرنس ومدير عام النظافة بالمحافظة

أصدر المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، قرارًا بإقالة نائب رئيس مركز دكرنس ومدير النظافة مع خصم الحافز وتحويلهم للشئون القانونية ونقلهم إلى مكان آخر، وتوجيه إنذار شديد اللهجة لرئيس المركز وخصم 25% من الحافز وذلك لتدنى مستوى النظافة بالمركز، خاصةً بمنطقة ميت مجاهد شارع مجلس المدينة، جاء ذلك خلال جولة ليلية، منذ قليل، بمركز ومدينة دكرنس.

كما تفقد محافظ الدقهلية مستشفى دكرنس العام، ولاحظ الاهتمام بالمرضى وبجميع الأقسام بالمستشفى، وقرر حسام الدين إمام صرف 10 أيام مكافأة للعاملين بالمستشفى بحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 300 جنيه، ونقل أحد الحالات الحرجة إلى مستشفى المنصورة العام.

وفي استجابة فورية للمحافظ قرر صرف ألفين جنيهاً من مديرية التضامن الاجتماعى لأحد السيدات وتوفير اللبن المجفف لأبنائها الثلاثة، وذلك من خلال وكيل وزارة الصحة.

كما أصدر المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية بجولة مفاجأة، منذ قليل فى حى شرق المنصورة، ولاحظ تدنى مستوى النظافة بمنطقة مساكن المينا بجديلة، وعلى إثرذلك أقال مدير عام النظافة بالديوان العام بالمحافظة، وخصم 255 جنيه، من حافز مسئولى النظافة بحي شرق المنصورة.

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