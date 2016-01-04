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مصدر بـ"الكهرباء":تركيب أولى وحدات مشروعات "سيمنز" نهاية الشهر الجارى

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مصدر بـ"الكهرباء":تركيب أولى وحدات مشروعات "سيمنز" نهاية الشهر الجارى مصدر بـ"الكهرباء":تركيب أولى وحدات مشروعات "سيمنز" نهاية الشهر الجارى
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن أولى الوحدات الخاصة بالمحطات الثلاث التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية ستصل من ألمانيا نهاية الشهر الجارى عقب انتهاء بناء القواعد الخرسانية و الأعمال المدنية بمحطة بنى سويف.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن شركة سيمنز أوشكت على الانتهاء من مهمات المحطة الاولى ببنى سويف بقدرة 4800 ميجا وات للبدء فى أعمال الإنشاء، لافتاً إلى أنه من المقرر تشغيل المحطة الأولى فى ديسمبر 2016.

وأشار المصدر إلى أن "سيمنز" استلمت الأراضى المخصصة لإنشاء الـ3 محطات ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مصنع ريش الرياح، موضحا أنه تم البدء فى الدراسات الخاصة بالمشاريع تمهيداً للبدء فى الإنشاء فور انتهاء تصنيع المهمات التى تستغرق 6 أشهر على الأكثر.

وأشار المصدر إلى أن التكلفة الإجمالية للإنشاء 3 محطات توليد كهرباء تصل إلى 6 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة الواحدة، وذلك بمحافظة بنى سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن كل محطة تحتوى على 12 توربينة من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائهم خلال عامين على الأكثر.


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