"الإسكان" تنظم مسابقة لأفضل بحث فى التنمية العمرانية على مستوى الوطن العربى

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان، أنه سيتم تنظيم مسابقة على مستوى الدول العربية وذلك لاختيار أفضل بحث علمى فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية،تحت عنوان "التخطيط العمرانى ضمان للتنميه المستدامة للمناطق الحضرية".

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الإسكان يعكف حاليا على تشكيل لجنة تحكيم محلية من الخبراء المصريين لاختيار أفضل بحث على مستوى مصر، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد بدء تلقى الأبحاث الأسبوع الجارى.

وأوضحت أنه سيتم عرض تجربة مشروع الإسكان الاجتماعى" المليون وحدة"، كأفضل تجربة فى العالم العربى وذلك فى المنتدى الوزارى العربى الثانى العام المقبل".

كانت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان، أكدت أن الدول العربية بدأت فى تنفيذ توصيات المنتدى الحضرى الأول للإسكان والذى نظمته الوزارة الشهر الجارى بحضور أكثر من 19 دولة عربية وهى "المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتى، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية".

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