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اليوم.. استكمال محاكمة 51 متهمًا باقتحام سجن بورسعيد

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اليوم.. استكمال محاكمة 51 متهمًا باقتحام سجن بورسعيد اليوم.. استكمال محاكمة 51 متهمًا باقتحام سجن بورسعيد
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

ومن المقرر أن يتم سماع شهادة المستشار على إبراهيم عمارة بشأن المذكرة المنسوبة إليه بالقضية، وكذلك سماع الضابط خالد الجمال بمديرية أمن بورسعيد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية.
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مصر 365