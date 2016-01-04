اختفاء نجل أمين شرطة بالغربية.. ووالده: لم يغمض لى جفن منذ غيابه

عاد أمين الشرطة ياسر زكى طلبة 42 سنة من قوة قسم شرطة مصر القديمة عقب انتهاء عمله لمنزلة بعزبة ماهر مركز قطور محافظة الغربية، ليجد زوجته تبكى وعندما قام بسؤالها عن سبب بكائها أخبرته بخروج نجلهما الأكبر زكى البالغ من العمر 14 عامًا والطالب بالصف الثالث الإعدادى منذ الصباح ولم يعد للمنزل، وحرر محضر رقم 10326 لسنة 2015 إدارى قطور.

ويقول أمين الشرطة لـ"اليوم السابع": إنه وزوجته لم يغمض لهما جفن منذ اختفاء ابنهما "زكى" ورغم مرور أكثر من شهر على غيابه إلا أنه لم يتوصل لمكان نجله ولم يعرف طريق الراحة حيث ما زال منتظما بعمله بالشرطة وعقب انتهاء عمله يوميا يقوم بمواصلة البحث فى رحلة عناء يومية مشيرًا إلى أنه ليس له أعداء أو خلافات مع أحد".