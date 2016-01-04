"الداخلية": إعداد قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية لعرضه على البرلمان

قال العميد عاصم الداهش، مسئول مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، إن عقوبات الهجرة غير الشرعية، حبس سنة للمهرب، ضعيفة للغاية، وهى ، كما أنه تم اعتبار الشاب الذى يحاول السفر بطريقة غير شرعية "ضحية"، مشددا على ضرورة وجود ثورة تشريعية من البرلمان الجديد وتغليظ للعقوبات.

وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أنه تم اعداد قانون لتشديد العقوبات على المهربين وأصحاب المراكب التى يسافر عن طريقها الشباب، وأصحاب الشقق المفروشة التى يتم انتظارهم فيها وأصحاب السيارات التى تقلهم حتى المراكب، وسيتم عرض هذا القانون على البرلمان الجديد.

وتابع:"حققنا نجاحات كبيرة مؤخراً فى التصدى للهجرة غير المشروعة، وبدأت الأعداد تقل تدريجيا بسبب النجاحات الامنية، ففى عام 2010 تم ترحيل 500 شاب والظاهرة كادت تنحسر قبل ثورة 25 يناير بسبب قانون الطوارىء واعتقال المسئولين عن الهجرة غير المشروعة".

وأوضح أنه فى عام 2011 تم تحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وفى 2012 تم ضبط 703 قضية وإحباط تهريب 1500 شاب، وفى 2013 تم ضبط 979 قضية وإحباط هجرة 1200 شاب، وفى 2014 تم ترحيل 38 شابا وإحباط هجرة 2600 شاب، وفى 2015 تم ضبط 246 مرحلا وإحباط تهريب 4200 شاب.

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