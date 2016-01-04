إحالة أوراق متهمين بقطع يد صاحب فرن بدار السلام إلى المحامى العام لمحاكمتهم

أحال المستشار جمال الجبلاوى، رئيس نيابة دار السلام، أوراق القضية المتهم فيها 3 عاطلين بقطع يد صاحب فرن فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء معه بسب خلافات قديمة، ما أحدث له عاهة مستديمة، إلى المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول للنيابات جنوب القاهرة، تمهيدًا لمحاكمة المتهمين جنائيًا.>كانت البداية بتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من "كمال. م"، 24 سنة، صاحب فرن يفيد بإصابته بقطع فى كف اليد اليمنى، ما أحدث عاهة مستديمة له، أثناء مشاجرة مع 3 عاطلين "هاربين" من جيرانه على خلافات سابقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان سبب إصابته.

يذكر أن النيابة العامة، أمرت باستعجال تحريات المباحث حول قطع يد صاحب فرن فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع الجيران بسبب خلافات قديمة، والتى أثبتت صحة الواقعة، كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعى مؤكدًا أن الإصابة عاهة مستديمة.