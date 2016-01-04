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الزراعة: 3 شركات تقدمت لاستيراد الماشية من البرازيل بعد رفع حظر الاستيراد

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الزراعة: 3 شركات تقدمت لاستيراد الماشية من البرازيل بعد رفع حظر الاستيراد الزراعة: 3 شركات تقدمت لاستيراد الماشية من البرازيل بعد رفع حظر الاستيراد
قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن 3 شركات كبرى تقدمت للهيئة لاستيراد العجول الحية من دولة البرازيل بعد اعتماد مجلس ادارة الهيئة فتح باب الاستيراد ،وذلك بعد التأكد من الموقف الوبائى لمنع دخول أى من الأمراض تهد د الثروة الحيوانية.

وأكد رئيس الحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن فتح باب استيراد الماشية الحية من الدول التى تسمح موقفها الوبائى، لزيادة المعروض من اللحوم العالية الجودة بالأسواق تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية الحجرية المصرية وخالية من الامراض الوبائية.

وأشار إلى أن هناك ضوابط تضمن دخول جميع اللحوم الآمنة واشتراطات متعلقة بعمر الحيوان الناتج عنه اللحوم التى يتم تصديرها إلى ، موضحا أن جميع الشحنات الواردة تخضع للتحاليل خلال مراحل النقل والشحن إلى مصر، بالإضافة إلى التفتيش عليها فى الموانئ المصرية للتأكد من خلوها من الأمراض.


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